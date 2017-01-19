Харьковский "Укрэлектромаш" в 2017г планирует увеличить продажи втрое

Харьковский электротехнический завод (ХЭЛЗ) "Укрэлектромаш", входящий в состав индустриальной группы УПЭК, в 2017 году планирует увеличить объемы продаж втрое, сообщает пресс-служба УПЭК.

Согласно сообщению, такого роста продаж планируется достичь за счет вывода на рынок новых линеек продукции, обновления серийных изделий, а также качественно выстроенной системе продвижения.

"Сегодня мы расширяем дистрибьюторскую сеть по реализации продукции ХЭЛЗ, как в Украине, так и за рубежом, планируется выход на рынки Европейского Союза. Более 60% заявленных планов на 2017 год подтверждены предварительными договоренностями и контрактами", - цитирует пресс-служба директора по маркетингу УПЭК-Трейдинг Наталью Акименко.

По ее словам, в прошлом году компания занялась стандартами оформления торговых точек дилеров, и на сегодня уже оформлено 25 торговых точек.

"Также в 2016 году мы начали сотрудничество с сетью супермаркетов "Эпицентр" в Харькове, где сегодня можно приобрести продукцию ХЭЛЗ. В дальнейшем планируем расширять сотрудничество с тем, чтобы наша продукция была представлена в данной торговой сети и в других регионах страны", – отмечает она.

В пресс-релизе отмечается, что рынок продукции ХЭЛЗ (электродвигатели, скважинные и поливные насосы, кормоизмельчители) показал рост и в 2016 году, но показатели роста и объемы продаж не приводятся.

Лидирующие позиции заняли скважинные насосы, объем производства которых в натуральном выражении вырос в 2,8 раза, а в 2017 году их продажи, как одного из наиболее перспективных продуктов ХЭЛЗ планируется нарастить не менее чем втрое.

Кроме того, производственные и маркетинговые программы ХЭЛЗ направлены на восстановление докризисных объемов сбыта популярных на рынке поливных насосов – ожидаемый рост составит около 50%.

Планируется также рост не менее чем на 20% объемов продаж кормоизмельчителей.

"Что касается электродвигателей, то в 2017 году планируется вывод на рынок новой продукции – энергоэффективных взрывозащищенных двигателей, а также увеличение доли рынка по специальным двигателям (птичникам, многоскоростным)", - отмечается в пресс-релизе.

ХЭЛЗ "Укрэлектромаш" – производитель асинхронных электродвигателей (общепромышленных, однофазных, для привода осевых вентиляторов) и товаров народного потребления: бытовых поливных и скважинных насосов, кормоизмельчителей для зерна, кукурузы, корнеплодов.

В 2015 году чистый доход от реализации "Укрэлектромаша" вырос почти на 50% к 2014 году - до 40,76 млн грн, чистая прибыль составила 4,06 млн грн против убытка 3,9 млн грн. Доля экспорта продукции составила 41%.

Индустриальная группа УПЭК - одна из крупных частных компаний в Украине специализирующихся в машиностроительном бизнесе и объединяющая ряд машиностроительных предприятий и инженерных центров.