Экономика

15:16 19.01.2017

Ericsson запустила в Львове R&D-центр

Шведская Ericsson AB, крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей запустила во Львове свой первый в Украине R&D-офис.

Как сообщается в пресс-релизе Ассоциации Wireless Ukraine, членом которой является компания Ericsson, новый центр организован на основании подразделения украино-польской IT-компании Ericpol, о покупке которой Ericsson объявляла в прошлом году.

Согласно сообщению, официальное торжественное открытие центра запланировано на 20 апреля 2017 года, но на данный момент сделка фактически закрыта и офис уже работает. В нем занято около 120 программистов, в основном офис будет заниматься разработкой программного обеспечения для OSS и BSS-систем телеком-операторов.

В Ericsson уточняют, что в будущем центр будет заниматься и тематикой LTE, Internet of Things, e-health и e-government.

В компании также планируют расширение и открытие новых центров R&D в Украине.

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