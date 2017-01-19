Экономика

14:22 19.01.2017

Порошенко в Давосе призвал западные компании участвовать в приватизации в Украине

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречи с руководителями ряда крупных западных компаний, в том числе с председателем Совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором компании Cargill Дэвидом Макленнаном.

"Мы чувствуем реальный прогресс в Украине", - сказал на встрече с П.Порошенко Л.Миттал, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В свою очередь президент Украины выразил надежду на развитие инвестиционного сотрудничества с "АрселорМитталом", в частности переход на новые технологии производства.

Генеральный директор Cargill Д.Макленнан на встрече с П.Порошенко поприветствовал улучшения инвестиционного климата благодаря реформам, которые проводятся в Украине, и проинформировал о готовности компании к дальнейшему развитию деятельности в стране.

П.Порошенко призвал западные компании к участию в приватизации в Украине.

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