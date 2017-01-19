DRGN Limited продолжает судебную тяжбу относительно взыскания долга по облигациям Крыма

Кипрская DRGN Limited продолжает судебную тяжбу с Минфином РФ, Госсоветом, Советом министров и Министерством финансов Республики Крым относительно взыскания долга по облигациям Верховного совета Автономной Республики Крым, срок погашения которых наступил в период с 20 по 22 июня 2014 года.

DRGN Limited не согласилась с решением Арбитражного суда Москвы от 12 июля 2016 года в части отказа в удовлетворении требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, включая инфляционные убытки, а также в калькуляции и взыскании суммы долга в гривнях и выплате в российских рублях. При этом истец сослался на неправильное применение норм материального права, попросил изменить судебный акт и удовлетворить требования в указанной части.

Соответственно, компания обратилась в Девятый апелляционный суд Москвы, который на заседании 20 сентября 2016 года постановил отменить указанное выше решение Арбитражного суда Москвы. В то же время апелляционный суд постановил отказать в удовлетворении иска компании.

DRGN Limited 1 декабря 2016 года подала кассационную жалобу на постановление Девятого апелляционного суда Москвы, которую Арбитражный суд московского округа принял к производству 8 декабря 2016 года.

В ходе первого заседания по кассационной жалобе Арбитражный суд московского округа 17 января 2017 года определил отложить судебное заседание до 1 февраля 2017 года.

Как сообщалось, DRGN Limited 6 апреля 2015 года подала в Арбитражный суд Москвы иск к Минфину РФ, Госсовету, Совету министров и Министерству финансов Республики Крым с требованием выплатить обязательства по облигациям Верховного совета Автономной Республики Крым, срок погашения которых наступил в период с 20 по 22 июня 2014 года.

Указанный документ является индивидуальным иском кипрской компании, которая приобрела облигации у инвесткомпании "Драгон Капитал" (Киев), выступившей андеррайтером облигаций.

Предъявленная к взысканию задолженности составляет EUR1,142 млн без учета процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленные на дату исполнения решения суда.

Арбитражный суд Москвы 12 июля 2016 года постановил частично удовлетворил иск DRGN Limited.

"Взыскать с Республики Крым в лице Министерства финансов Республики Крым в пользу компании DRGN Limited … всего 18 млн 339,546 грн в российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) на дату оплаты, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 тыс. руб." – говорится в решении суда.

Сумма возмещения определена на основании предоставленной истцом справки о наличии по состоянию на 20 июня 2014 года на счете СП ООО "Драгон Капитал" 17,103 тыс. облигаций АР Крым и включает задолженность по облигационному займу в размере 17,103 млн грн, задолженность по выплате процентного дохода за 11 и 12 процентные периоды в размере 618,273 тыс. грн и 618,273 тыс. грн соответственно.

В остальной части иска, в частности, в удовлетворении исковых требований к остальным ответчикам, суд постановил отказать.

Заимствование Крыма было оформлено постановлением Верховного совета Автономной Республики Крым от 18 мая 2011 года, а также проспектом эмиссии облигаций внутреннего местного займа ВС АРК, зарегистрированным Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 14 июня 2011 года.

Облигации серии "А" были выпущены на общую номинальную стоимость 133 млн грн с процентной ставкой 14,5% годовых, ежеквартальной выплатой купонного дохода. По ним в установленные проспектом эмиссии сроки были выплачены процентные доходы за 10 процентных периодов. Согласно условиям размещения облигаций, привлеченные заемные денежные средства использовались на развитие местной инфраструктуры Крымского полуострова.