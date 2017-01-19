ЛСОУ инициирует создание целостной системы налогообложения

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) поддерживает создание целостной системы налогообложения, которая будет базироваться на ведущем Европейском опыте, в том числе в вопросах налогообложения операций по перестрахованию.

Об этом говорилось на состоявшемся 18 января в Нацкомфинуслуг заседании по обсуждению Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21 декабря 2016 г. ?1797-VIII, который вступил в действие 1 января 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе Лиги, президент ЛСОУ Александр Филонюк в ходе заседания отметил, что Лига страховых организаций Украины поддерживает предложения Нацкомфинуслуг в части необходимости определения параметров фиктивности деятельности страховщика и неплатежеспособности страховой организации. Он так же внес предложение о создании при Нацкомфинуслуг профильной рабочей группы, целью которой станет доработка указанных вопросов.

Также А. Филонюк выступил с инициативой вынести на очередное расширенное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, которое предлагается провести при участии представителей Нацкомфинуслуг и страховых компаний, вопрос о рассмотрении Закона Украины "О страховании".