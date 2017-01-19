Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно, Nikkei 225 растет, несмотря на обвал Toshiba

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг, участники рынка реагируют на выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ждут инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и Нового года по лунному календарю, отмечаемого в Китае и других странах Азии.

Как пишет MarketWatch, укрепление доллара и волатильность нефтяных цен также оказывают сдерживающее влияние на рынки акций АТР.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился.

Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix поднялись на 1,1%, несмотря на резкое падение стоимости акций Toshiba Corp.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,2%, как и южнокорейский Kospi, индонезийский Jakarta Composite прибавил 0,1%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%.

Дж.Йеллен в своем выступлении просигнализировала о стабильном и постепенном повышении процентных ставок ФРС в ближайшие несколько лет - до конца 2019 года, когда ставка достигнет новой нормы, 3%.

После ее выступления иена резко подешевела в паре с долларом США, однако к 8:30 мск несколько сократила падение и торговалась на уровне закрытия торгов 18 января - 114,64 иены/$1.

"Инвесторы склонны к большей осторожности перед празднованием китайского Нового года, может возникнуть неопределенность и после инаугурации Трампа", - считает эксперт Shenyin Wanguo Securities Цянь Циминь.

Инаугурация Д.Трампа пройдет 20 января, и участники рынка будут внимательно следить за его инаугурационной речью в поисках новых сигналов о дальнейшей экономической и торговой политике США.

Китай будет отмечать Новый год по лунному календарю с 27 января по 2 февраля включительно.

Котировки акции японской компании Toshiba Corp. рухнули в четверг на 26% после новости о $4-миллиардных убытках подразделения компании, специализирующегося на оборудовании для атомной энергетики. Компания обратилась за финансовой помощью в Банк развития Японии, а также просит поддержки у других кредиторов.

Вместе с тем ралли в Японии возглавляют страховщики и банки.

Цена бумаг Tokyo Electric Power (TEPCO) увеличилась на 4,6% на сообщениях СМИ о том, что компания планирует разместить облигации на 100 млрд иен до конца текущего фингода - 31 марта.

Курс акций Samsung Electronics поднялся на 1,3%. Суд Центрального округа Сеула отказал в четверг прокуратуре в запросе на арест зампреда правления и фактического руководителя Samsung Group Ли Джэёна.

Бумаги авиаперевозчика Cathay Pacific Airways Ltd., крупнейшей компании Азии по объему международных авиаперевозок, подешевели на 5%. Инвесторы посчитали информацию о предстоящей реструктуризации Cathay недостаточно полной и ясной.