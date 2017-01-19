Экономика

09:29 19.01.2017

Зубко: Житомирская область займется реконструкцией на трассе Киев-Чоп, проектом на 1 млрд грн

Житомирская область получила зеленый свет на реализацию инфраструктурного проекта по реконструкции участка на трассе Киев-Чоп общей стоимостью 1009 млн грн, сообщит вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Как сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины, правительство приняло соответствующее решение о передаче земельного участка в Житомирской области для реконструкции автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп на участке км 129 + 600 - км 151 + 73.

Пресс-служба вице-премьер-министра отмечает, что автомобильная дорога Киев-Чоп включена в маршрут Е-40 дорог международной сети, входит в международный транспортный коридор Критский №3 и национальную Европа-Азия, который обеспечивает транспортную связь в направлении "Запад-Восток".

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