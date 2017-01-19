Заседание ЕЦБ в четверг вряд ли принесет сюрпризы

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не станет менять размер основных процентных ставок в еврозоне на заседании в четверг, полагают аналитики.

Всего шесть недель назад ЕЦБ продлил срок действия программы количественного смягчения (QE) до декабря 2017 года, сохранив при этом неизменными основные ставки: базовую процентную ставку по кредитам - на нулевом уровне, ставку по депозитам - минус 0,4%, ставку по маржинальным кредитам - 0,25%.

При этом эксперты будут внимательно следить за выступлением главы банка Марио Драги, в поисках намека на следующие ходы ЕЦБ. В том числе всех интересуют предполагаемые сроки начала сворачивания или сокращения объемов QE, отмечает Dow Jones.

"Мы считаем, что Драги постарается быть настолько скучным, насколько это возможно на пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ, - говорится в обзоре Bank of America Merrill Lynch. - Чем скучнее, тем лучше. Нам нужны гарантии, что QE будет работать до декабря вне зависимости от инфляции в первом квартале или политического давления".

Потребительские цены в еврозоне в декабре выросли на 1,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Таким образом, инфляция резко усилилась по сравнению с 0,6% в ноябре и оказалась максимальной с сентября 2013 года.

Председатель Банка Франции Франсуа Виллеруа Гало сказал, что эта новость не оказывает давление на ЕЦБ и что опасения по поводу ускорения инфляции преувеличены, сообщает MarketWatch.

По словам Эвальда Новотны, возглавляющего австрийский ЦБ, повышение цен, в основном, обусловлено подорожанием нефти.

Решение относительно уровня процентных ставок и параметров программы QE будет обнародовано ЕЦБ в четверг в 15:45 МСК, в 15:30 кв начнется традиционная пресс-конференция М.Драги.