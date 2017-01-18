Экономика

18:01 18.01.2017

Потери украинских аграриев от повышения ж/д тарифов на 25% составят 1,5 млрд грн - УКАБ

Потери украинских аграриев после повышения тарифов на железнодорожные перевозки на 25% могут составить 1,5 млрд грн, говорится в письме-обращении аграрных ассоциаций на имя первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

Письмо-обращение о недопущении роста тарифов подписали ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", Аграрный союз, Всеукраинская аграрная рада, Украинская аграрная конфедерация, Украинская зерновая ассоциация, Союз птицеводов, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев.

"Повышение цен на грузовые перевозки на фоне низкой конъюнктуры цен на зерновые, усиление налогового давления на аграрную отрасль и общих кризисных явлений в украинской экономике поставит в трудные условия отечественных агропроизводителей и снизит конкурентоспособность украинской продукции на международных рынках", - говорится в обращении.

По словам гендиректора УКАБ Тараса Высоцкого, за последние три года тарифы на перевозки зерновых в Украине выросли на 88%.

"Несмотря на постоянное повышение тарифов, ПАО "Укрзализныця" не может обеспечить потребности аграриев в железнодорожных перевозках зерновых и не поставляет в полном количестве вагоны-зерновозы согласно согласованным планам, чем срывает уборочную кампанию и ставит под угрозу экспортные контракты", - цитируется в обращении гендиректор УКАБ.

Как сообщалось, проектом приказа Министерства инфраструктуры от 11 января 2017 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства транспорта и связи Украины" предлагается повысить тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в Украине на 25%.

В 2016 году тарифы на грузовые перевозки повышались на 15%.

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