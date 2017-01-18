МАУ получила очередной самолет Boeing 737-800 NG

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в среду, 18 января 2017 года, пополнила флот воздушным судном Boeing 737-800 NG.

Как сообщила пресс-служба компании, данная поставка – продолжение масштабной программы расширения и обновления парка МАУ в 2017 году.

Воздушное судно Boeing 737-800 NG 2009 года выпуска с пассажирской емкостью в 186 кресел прошло официальную процедуру регистрации в Украине и получило регистрационный номер UR-PSV.

Самолет UR-PSV будет эксплуатироваться в двуклассной компоновке салона на всех среднемагистральных рейсах МАУ. Начало коммерческой эксплуатации нового самолета запланировано на одном из внутренних рейсов авиакомпании в пятницу, 20 января.

"Наша долгосрочная программа расширения флота предусматривает наращивание количества воздушных суден более чем до 90 с 40 в течение пяти лет – до 2021 года", – отметила корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

В текущем году МАУ планирует получить не менее шести самолетов Boeing 737-800 NG и вывести из парка два судна Boeing 737 классической серии.

Планируется, что следующее ВС – абсолютно новый самолет производства концерна Boeing пополнит флот МАУ уже в марте.

Соответственно, по состоянию на 18 января 2017 года во флоте МАУ 40 самолетов, из которых 22 – судна Boeing 737 NG со средним возрастом 9,4 года. На данный момент средний возраст парка МАУ составляет 12,5 лет.

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Базовый аэропорт - ГМА "Борисполь". Флот компании насчитывает 40 самолетов, из которых 4 дальнемагистральных.

Одним из конечных бенефициаров компании, является экс-совладелец ПриватБанка, известный бизнесмен Игорь Коломойский.