Экономика

16:46 18.01.2017

Кабмин сохранил уровень зарплаты военным и полицейским, командированным в ВГА

Кабинет министров Украины установил сохранение уровня заработных плат для командированных в военно-гражданские администрации (ВГА) военнослужащих и полицейских.

Как сообщает в среду пресс-служба Министерства социальной политики, правительство внесло изменения в порядок финансового обеспечения деятельности военно-гражданских администраций.

По информации Минсоцполитики, в настоящее время размер денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских в случае их командировки в военно-гражданские администрации является меньше размера денежного обеспечения, установленного по последнему штатному месту службы, поэтому возникают трудности при комплектовании штата администраций опытными специалистами.

Кабмин установил, что военным и полицейским, командированным в военно-гражданские администраций, будет выплачиваться денежное обеспечение в порядке и размерах, установленных для военнослужащих и полицейских, по последней должности, занимаемой перед командировкой.

При этом в случае их непосредственного участия в военных конфликтах или антитеррористической операции денежное обеспечение будет выплачиваться в размерах, исчисляемых с учетом вознаграждения за такое участие.

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