Минэнергоугля прогнозирует рост производства электроэнергии в Украине на 8% до конца 2020г

Министерства энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует увеличение производства электроэнергии атомными электростанциями (АЭС) страны на 8% до конца 2020 года, сообщил глава ведомства Игорь Насалик на коллегии ведомства в среду в Киеве

"Я могу вам сказать, что в 2017 году производство электроэнергии (АЭС – ИФ) составит 83,3 млрд кВт/ч, в 2018-м – 83,6 млрд кВт/ч, в 2019-м – 87,2 млрд кВт/ч , в 2020-м – 87,615 млрд кВт/ч", - сказал он.

Как сообщалось, производство электроэнергии АЭС Украины в 2016 году составило 81,187 млрд кВт/ч.