ОПЗ на собрании 6 февраля намерен утвердить порядок реструктуризации долга перед "Нафтогазом"

Акционеры ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) на внеочередном собрании 6 февраля планируют рассмотреть вопрос о реструктуризации долга перед НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно повестке ОПЗ в системе раскрытия информации НКЦБФР, акционеры также намерены рассмотреть вопрос о принятии решения о предварительном предоставлении согласия на осуществления обществом крупных сделок.

Как сообщалось, после провала приватизации ОПЗ сообщил о решении временно остановить производство в связи с высокими ценами на природный газ и накопленными долгами за его поставки.

ОПЗ ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного имущественного комплекса завода на длительный период. О заинтересованности в аренде ОПЗ уже заявила группа DCH Александра Ярославского.

После ухудшения конъюнктуры внешних рынков предприятие стало работать убыточно. За девять месяцев 2016 года его убыток составил 560,52 млн грн против 205,3 млн грн чистой прибыли за девять месяцев прошлого года, в том числе за третий квартал чистый убыток был равен 316,58 млн грн против 53,35 млн грн чистой прибыли в третьем квартале прошлого года. Чистый доход ОПЗ за 9 месяцев этого года сократился в 2,1 раза – до 4,024 млрд грн.

Находящийся в госсобственности ОПЗ выпускает химическую продукцию, занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.