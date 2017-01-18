"Укроборонпром" опровергает данные нардепа об обслуживании предприятий госконцерна банках с российским капиталом

В госконцерне "Укроборонпром" опровергают обнародованные народным депутатом Виталием Куприем (партия "УКРОП") в соцсетях данные об обслуживании предприятий госконцерна в банках с российским капиталом.

Как отмечается в распространенном в среду комментарии пресс-службы госконцерна, в 2014 году "Укроборонпром" и его предприятия фактически свернули осуществление операционной деятельности, включая зарплатные проекты, в банках с российским капиталом и перешли на обслуживание в украинские банки, которые обслуживают сегодня 99,51% счетов предприятий госконцерна.

"В банках с российским капиталом - только 0,49% (счетов-ИФ). Эти полпроцента - кредитные обязательства, открытые еще до 2014 года. При этом, финансовые риски предприятий фактически отсутствуют", - уточняется в сообщении.

Во вторник нардеп В.Куприй выложил на своей странице в сети в Facebook данные, согласно которым, 71 госпредприятие и учреждение Украины обслуживаются сегодня в банках с российским капиталом, включая "Сбербанк", "Проминвестбанк", "Альфа-Банк", "БМ Банк", "ВТБ Банк". Среди клиентов - "Укрзализныця", "Укрэнерго", Администрация морских портов Украины, ГКАУ, ряд угольных предприятий, предприятия в составе "Укроборонпрома".

На сегодняшний день участниками "Укроборонпрома", созданного указом президента в декабре 2010 года, выступают 112 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Украина в 2014 году прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с российской агрессией и аннексией РФ Крыма, запрет на ВТС с РФ, включая поставки продукции двойного назначения, введен в июне 2014 года.

Правительство Украины в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от 1993 года.