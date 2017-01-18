Экономика

14:54 18.01.2017

Кабмин повысил на 2017/2018 МГ минимальные цены на сахар на 1%

Кабинет министров Украины повысил на 2017/2018 маркетинговый год (МГ, сентябрь – август) минимальные цены на свекловичный сахар на 1% по сравнению с текущим МГ – до 9172,57 грн/тонна (без НДС).

Согласно сообщению на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, минимальные цены на сахарную свеклу в следующем сезоне будут на 2,6% выше – 633,1 грн/тонна (без НДС).

Документ также устанавливает предельный размер квоты на производство сахара для поставки на внутренний рынок (квота "А"): она уменьшена с 1,67 до 1,64 млн тонн в 2017/2018 МГ.

Как сообщалось, правительство повысило на 2016/2017 МГ минимальные цены на свекловичный сахар на 40,7% по сравнению с предыдущим сезоном – до 9078,87 грн/тонна (без НДС).

Минимальные цены на сахарную свеклу на 2016/2017 МГ установлены на уровне 616,99 грн/тонна (без НДС).

ВАЖНОЕ

"Нафтогаз Украины" в 2016 г. импортировал газ на $1,6 млрд

Метпредприятия Украины в 2016г снизили потребление газа на 14%, нарастили электроэнергии - на 4%

Wizz Air запускает рейсы из Львова во Вроцлав с апреля 2017 г.

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017г с дефицитом почти 142 млрд грн

Бывший IT-директор ПриватБанка Дубилет стал советником мэра Днепра Филатова

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин отстранил от должности руководителя Госэкоинспекции и возложил исполнение обязанностей на новоназначенного первого замглавы Яковлева

НКРЭКУ не намерена менять розничные тарифы на февраль почти для всех небытовых потребителей э/э

Совет НБУ рекомендовал правительству и НБУ пересмотреть практику бюджетной экспансии в конце года

Более 1 млн украинских туристов посетили Турцию в 2016 году

Кабмин назначил госсекретарем Минэкологии Дмитренко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА