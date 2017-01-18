Экономика

14:23 18.01.2017

Кабмин отстранил от должности руководителя Госэкоинспекции и возложил исполнение обязанностей на новоназначенного первого замглавы Яковлева

Кабинет министров Украины отстранил Андрея Заику от исполнения обязанностей главы Государственной экологической инспекции и возложил полномочия руководителя ведомства на назначенного в среду, 18 января, первого замглавы Игоря Яковлева.

"Правительство отстранило Андрея Заику от исполнения обязанностей руководителя Госэкоинспекции", - написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом в среду правительство назначило на должность первого замглавы Госэкоинспекции И.Яковлева, который ранее победил в конкурсе на замещение данной должности. Также Кабмин возложил на новоназначенного первого замглавы инспекции временное исполнение обязанностей руководителя инспекции.

"Очень надеюсь, что реформа службы получит новый толчок и стремительно наберет обороты. Со своей стороны еще раз подчеркиваю, что такая реформа - один из ключевых моих и правительственных антикоррупционных приоритетов", - написал министр.

Кабмин 11 января одобрил проведение служебного расследования относительно действий А.Заики.

Ранее, в мае 2016 года, О.Семерак заявлял о намерении, в частности, вынести на рассмотрение правительства вопрос о вынесении выговора руководителю Госэкоинспекции Андрею Заике по результатам осмотра проблемных зон вырубки лесов.

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