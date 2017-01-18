Экономика

13:28 18.01.2017

Совет НБУ рекомендовал правительству и НБУ пересмотреть практику бюджетной экспансии в конце года

Совет Национального банка Украины (НБУ) по результатам внеочередного заседания, посвященного текущему состоянию валютного рынка, которое состоялось 17 января, рекомендовал правительству и правлению НБУ пересмотреть практику бюджетной экспансии в конце года, которая может иметь значительные негативные макроэкономические последствия, затруднять проведение монетарной политики и привести к потерям государственных финансов, сообщил в Фейсбуке глава совета НБУ Богдан Данилишин.

"Правительству также следует прислушиваться к нашим рекомендациям. Убежден, что их реализация будет способствовать возрождению доверия к банкам, возврату депозитов в банковском секторе, активизации кредитования, а значит, создаст прочную основу для восстановления национальной экономики", - отметил Б. Данилишин.

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