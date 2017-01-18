Экономика

11:01 18.01.2017

Киевский апелляционный хозсуд объявил перерыв в рассмотрении жалобы "Газпрома" на штраф АМКУ

Киевский апелляционный хозсуд объявил перерыв в рассмотрении жалобы российского "Газпрома" на решение Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на эту компанию в размере 172 млрд грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", следующая дата заседания пока не определена.

Коллегия судей приняла решение о перерыве после того, как "Газпром" заявил ходатайство о назначении экономической экспертизы по делу.

По мнению судей, до того как удовлетворить или отказать в удовлетворении этого ходатайства, необходимо дополнительно рассмотреть материалы дела.

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