Кабмин выполнил решение Рады о передаче Нацбанком полиграфкомбината "Украина" МЭРТ

Целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" переда из управления Национального банка Украины в сферу управления Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Соответствующее распоряжение №12 Кабинет министров принял 16 января и обнародовал в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 октября 2016 года одобрила возвращение полиграфкомбината "Украина" из сферы управления НБУ. Согласно пояснительной записке, на Нацбанк были возложены не свойственные ему функции: контроль над изготовлением бланков ценных бумаг и бланков документов с использованием специальных элементов защиты, а также контроль оборота документов, подтверждающих гражданство Украины и ряда других документов.

"Принятие проекта… позволит закрепить полномочия по управлению госпредприятиями, которые производят бланки ценных бумаг, документы и бланки, которые требуют использования специальных элементов защиты, за Кабинетом министров через подчиненный ему центральный орган исполнительной власти", - разъяснялось в документе.