Мировые затраты на робототехнику достигнут $188 млрд к 2020г

Глобальные расходы на робототехнику вырастут более чем в два раза к 2020 году и достигнут $188 млрд по сравнению с $91,5 млрд в 2016 году, говорится в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

IDC также сообщила, что теперь включает в показатель закупки и обслуживание коммерческих дронов.

"Рынок робототехники продолжает расти впечатляющими темпами, - отмечает аналитик IDC Джон Сантагейт. - Рост вызван сочетанием технологического прогресса, более частым использованием роботов, а также готовностью рынка признать необходимость в них. Самые продвинутые компании на этом рынке производят роботов с очень широким спектром применения, что помогает внедрять их в самых различных секторах экономики".

Пока большая часть роботов (почти 60%) задействована в промышленности на выполнении таких задач, как сварка, сборка, покраска и смешивание материалов. Далее по объему затрат следуют добывающая отрасль ($8 млрд в 2016 году), сфера обслуживание потребителей ($6,5 млрд) и здравоохранение ($4,5 млрд).

Отмечается, что более двух третей расходов на робототехнику в 2016-2020 годах придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), главным образом Китай, Японию и Южную Корею. В 2020 году страны региона потратят на роботов свыше $133 млрд, или более 70% общемировых расходов, полагают эксперты.