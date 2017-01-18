Фондовые индексы США снизились во вторник на фоне падения доллара

Американские фондовые индексы завершили в "красной зоне" торги во вторник на фоне очередных жестких заявлений избранного президента США Дональда Трампа и выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Накануне Д.Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что курс американской валюты в настоящее время завышен и не в последнюю очередь из-за усилий Китая по удержанию курса юаня на низком уровне. "Наши компании не могут с ними конкурировать, потому что наша валюта слишком сильна, и это наносит нам вред", - сказал он.

Доллар во вторник опустился на 1,1% к евро и на 1,4% к иене.

Тем временем Т.Мэй сообщила во вторник, что окончательный проект соглашения о выходе страны из ЕС (Brexit) пройдет процедуру одобрения в парламенте Великобритании.

Т.Мэй вновь указала на стремление страны остаться важным партнером Европейского союза, и высказалась в пользу заключения нового соглашения с таможенным союзом ЕС вместо сохранения доступа к единому европейскому рынку товаров и услуг.

"Отсутствие определенности в отношении Brexit и будущей политики Д.Трампа сохраняется, и рынок требует ясности, - говорит аналитик валютного рынка в Rabobank Джейн Фоули. - Доллар в конце прошлого года рос в надежде ускорения роста американской экономики, но ралли не может поддерживаться только за счет риторики".

Кроме того, участники рынка отреагировали на худшие, чем ожидалось, статданные. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе опустился до 6,5 пункта с пересмотренных 7,6 пункта в декабре. Экономисты в среднем ожидали уменьшения показателя до 8,5 пункта с ранее указанных 9 пунктов.

Акции страховой компании UnitedHealth подешевели во вторник на 1,4%, несмотря на то, что в четвертом квартале 2016 года компания увеличила и прибыль, и выручку сильнее ожиданий рынка.

Цена бумаг банка Morgan Stanley понизилась на 3,8%, хотя финкомпания увеличила чистую прибыль в прошлом квартале почти на 84%, в частности, благодаря росту доходов от торговли активами с фиксированной доходностью и акциями. Показатель превысил наиболее оптимистичные прогнозы Уолл-стрит.

Капитализация табачной компании Reynolds American Inc. увеличилась на 3,1% на новости, что British American Tobacco Plc (BAT) договорилась о выкупе всех не принадлежащих ей в настоящее время акций Reynolds по цене $59,64 за каждую. Таким образом, BAT покупает 57,8%-ную долю Reynolds за $49,4 млрд, сообщается в пресс-релизе британской табачной компании.

Котировки акций нефтедобывающей компании Clayton Williams Energy взлетели на 40% после того, как Noble Energy сообщила о ее приобретении за $2,7 млрд.

Рыночная стоимость сети ювелирных магазинов Tiffany's понизилась на 2,5%, поскольку ее продажи в период зимних праздников разочаровали инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average 17 января уменьшился на 58,96 пункта (0,3%) и составил 19826,77 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 6,75 пункта (0,3%) - до 2267,89 пункта.

Nasdaq Composite потерял 35,39 пункта (0,63%) и составил 5538,73 пункта.