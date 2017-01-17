Иск "Эверест Истейт" и экс-главы ПриватБанка к РФ в Гаагском арбитраже дошел до этапа слушаний о юрисдикции

Иск ООО "Эверест Истейт" (Киев), главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 других компаний к Российской Федерации дошли в Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration) до этапа слушаний о юрисдикции и допустимости, первое из которых прошло в Нью-Йорке 15 декабря.

"Несмотря на приглашение, Российская Федерация не присутствовала на слушании и не участвовала в процессе каким-либо иным образом... сторонам была предоставлена возможность представить письменные объяснения относительно любых вопросов, возникших в ходе слушания, в срок до 31 января 2017 года", – говорится в сообщении арбитража о ходе дела.

Согласно ему, в качестве представителей истцов в слушании участвовали Джон М. Таунсенд, Джеймс Бойкин, Виталий Морозов, Сэмюэл Ковин, Элеанор Эрней и Александр Бедросян из Hughes, Hubbard and Reed LLP. В ходе слушания Дж.Таунсенд выступил со вступительным словом от имени истцов, состав арбитража задал истцам вопросы.

В документе указывается, что ранее, 7 ноября 2016 года, запросив мнения сторон, состав арбитража удовлетворил просьбу Украины представить материалы в качестве не участвующей в споре стороны российско-украинского двустороннего инвестиционного договора, однако 25 ноября отклонил просьбу Украины о возможности присутствовать и устно выступать на слушании о юрисдикции и допустимости.

Как сообщалось, указанное выше разбирательство было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций Российско-Украинского ДИД и в соответствии с регламентом UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Комиссия ООН по праву международной торговли).

Истцы утверждают, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций. Состав арбитража был утвержден 27 октября 2015 года. Членами состава арбитража являются доктор права Андрес Риго Суреда (председатель состава арбитража), профессор В.Майкл Ризман (назначен истцами) и профессор, доктор права Рольф Книпер (назначен компетентным органом, Майклом Хвонг, вместо ответчика).

Среди истцов, в частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Как сообщалось, рассматриваемые Гаагским арбитражем подобные иски Игоря Коломойского, ПриватБанка (Днепр), ООО "Аэропорт "Бельбек" (Севастополь, Крым), "Укрнафты" и ООО "Стабил" к РФ также дошли до этапа слушаний о юрисдикции. Они были проведены в Женеве двумя разными составами арбитража: по искам "Укрнафты" и "ООО "Стабил" - 11 июля, по искам "Бельбека", И.Коломойского и ПриватБанка – 12-14 июля 2016 года. Между тем Россия по-прежнему отказывается предоставлять какие-то комментарии или другим способом участвовать в разбирательствах.