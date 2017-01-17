ФГИ продал на бирже 8,58% неработающего ЧАО "Искра" втрое дороже начальной цены

Фонд госимущества Украины 17 декабря на аукционе Украинской фондовой биржи (УФБ) продал 8,58%-й госпакет акций (243 011 шт.) ЧАО "Искра" (Боярка Киевской обл.) за 14,58 тыс. грн при первоначальной стоимости пакета 4,86 тыс. грн (0,02 грн за одну акцию), сообщает пресс-служба ФГИ.

ЧАО "Искра" – некогда крупное предприятие по производству электронно-измерительной техники для ВПК, с 1996 года не ведет производственную деятельность, предоставляя в аренду основные фонды предприятия.

В частности, на территории завода размещается производственная площадка завода "ВЕНТС" (ЧАО "Вентиляционные системы") – ведущего украинского производителя вентиляционного оборудования.

Как сообщалось, ЧАО "Вентиляционные системы" в сентябре 2015 года приобрело на конкурсе 94,443% акций участвующего в оборонной промкооперации ПАО "НИИ электромеханических приборов" (НИИ ЭМП, Киев) за 16 млн грн, однако после протестов главного военного прокурора Анатолия Матиоса и открытия Генпрокуратурой уголовного производства по факту продажи предприятия, ФГИ отменил продажу этого пакета.

Завод "Искра" был построен в начале 70-х годов прошлого века Министерством радиопромышленности СССР. В 1995 году был преобразован в ОАО "Искра", в 2015 году – в ПАО, а весной 2016 года решением собрания акционеров был реорганизован в ЧАО.

По состоянию на третий квартал 2016 года в числе крупных акционеров ЧАО "Искра" были Научно-производственный кооператив "Довидка" (23,497%) и глава правления компании Константин Баранов (26,6337%).

Уставный капитал ПАО – 708 тыс. грн, номинал акции – 0,25 грн.