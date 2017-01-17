Минагропрод выступает за отсрочку введения пошлин на удобрения из РФ до принятия закона о нулевых пошлинах для других стран

Вступление в силу антидемпинговых пошлин в отношении российских карбамида, смесей мочевины и нитрата аммония должно быть отсрочено до принятия парламентом закона о нулевых пошлинах на азотные удобрения из других стран.

Согласно письму-ответу Министерства аграрной политики и продовольствия на запрос украинских аграрных ассоциаций, 27 декабря 2016 года указанный законопроект был согласован на правительственном комитете и выслан на утверждение в центральные органы исполнительной власти.

"Минагрополитики считает необходимым приостановить действие антидемпинговых мер в отношении импорта удобрений из РФ до момента рассмотрения и согласования Верховной Радой указанного законопроекта во избежание возможных негативных последствий для АПК", - говорится в письме за подписью заместителя министра агрополитики по вопросам евроинтеграции, члена Межведомственной комиссии по международной торговле Ольги Трофимцевой.

Как сообщалось, антидемпинговые пошлины на импорт мочевины (карбамида) и смесей мочевины и нитрата аммония происхождением из Российской Федерации в размере от 4,19% до 31,84% в зависимости от производителя должны быть введены с 28 февраля 2017 года сроком на пять лет.

Для ОАО "Куйбышевазот" (Тольятти) пошлина установлена на уровне 4,19%, ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" (Тульская обл.) и ОАО "Невиномысский Азот" (Ставропольский край) – 18,78%, других российских предприятий – 31,84%.

В ходе расследования Межведомственная комиссия по международной торговле сделала позитивный вывод о наличии на протяжении 2014 года демпингового импорта российских азотных удобрений и наличии существенного ущерба для национальных товаропроизводителей, что повлияло на ухудшение их показателей в 2012-2014 годах.

Инициатором расследования в отношении импорта карбамида и смеси карбамида с аммиачной селитрой в водном или аммиачном растворе (КАС) из РФ выступила компания Ostchem из Group DF Дмитрия Фирташа, чьи заводы являются крупнейшими азотными предприятиями в стране.

По данным Ostchem, после введения Украиной заградительных пошлин на селитру на уровне 36,03%, российские производители начали активно завозить в Украину азотные минеральные удобрения, заменяющие селитру.

Украина в рамках промежуточного пересмотра антидемпинговых пошлин в отношении аммиачной селитры из России в 2014 году увеличила их размер в три раза – с 11,91% до 36,03% и продлила срок их действия на пять лет.

МКМТ также заявляла, что до вступления в силу антидемпинговых пошлин на импорт удобрений из РФ Верховной Раде во избежание возможных негативных последствий для аграрного комплекса необходимо принять специальный закон для диверсификации импорта удобрений в Украину.