Предложенная Ревой реформа приведет к тому, что 70% граждан будут вынуждены "покупать" себе право на пенсию – "Наш край"

Намерения Министерства социальной политики Украины "продавать" за деньги трудовой стаж украинцам свидетельствуют о желании правительства повысить в ближайшее время пенсионный возраст и заработать на почти 70% украинских пенсионеров, заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

А.Мазурчак отметил, что в сообщении, поспешно удаленном с официального правительственного портала, министр социальной политики Андрей Рева признал, что в случае реализации пенсионной реформы только треть граждан пенсионного возраста смогут претендовать на пенсию.

"МВФ требует повысить пенсионный возраст. Правительство понимает, что для реализации запланированного 2/3 людей не хватит страхового стажа для начисления пенсии. Вместо того, чтобы защищать людей, власть цинично решила нажиться на будущих пенсионерах, продавая им стаж, которого не хватает. Как следствие, в ближайшем будущем 70% граждан предпенсионного возраста будут вынуждены "покупать" себе право на пенсию", – цитирует А.Мазурчака пресс-служба партии "Наш край" во вторник.

Политик подчеркнул, что у власти есть более действенные, но неприятные для нее, источники наполнения бюджета – борьба с коррупцией и сокращение сомнительных доходов олигархов.

Вместе с тем, сопредседатель "Нашего края" обратил внимание на то, что попытки переложить функции государства на плечи граждан уже приобрели системный характер.

"Государство фактически самоустраняется от своих функций, заставляя украинцев доплачивать за свою честно заработанную пенсию. Кроме того, не все смогут заплатить значительные средства для покупки необходимого стажа", – пояснил он.

По его мнению, все изменения в такой социально чувствительной сфере как пенсионная система должны тщательно планироваться, проходить обсуждение и вноситься с перспективой десятков лет. "О том, как будет выплачиваться пенсия, человек должен знать еще в относительно молодом возрасте", – резюмировал А.Мазурчак.

Как сообщалось, 16 января министр социальной политики Украины А.Рева сообщил, что в рамках пенсионной реформы Украинцы смогут "купить" недостающие для получения пенсии годы трудового стажа. В связи с этим, предполагается законодательно закрепить возможность покупки до 15 лет стажа по цене минимального ЕСВ в месяц (сейчас – 704 грн).

По информации СМИ, правительственный портал удалил новость об основных составляющих пенсионной реформы, которую планируется начать в Украине в этом году, по итогам встречи министра соцполитики А.Ревы и постоянного представителя Международного валютного фонда Жерома Ваше. Сейчас новость на правительственном портале не открывается.

16 января стало известно, что МВФ обязал Украину осуществить до конца марта пенсионную реформу.