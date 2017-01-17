Прокуратура Киева повторно арестовала МФК "Гулливер"

Суд по ходатайству прокуратуры г.Киева, в рамках производства по факту хищения средств банка "Михайловский" и доведения его до неплатежеспособности, повторно наложил арест на многофункциональный комплекс (МФК) Gulliver в Печерском районе столицы.

"Наложить запрет отчуждения недвижимого имущества – торгово-офисного комплекса общей площадью 151,805 тыс. кв. м, расположенного по адресу ул.Спортивная, 1а", – говорится в постановлении суда, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры во вторник.

Согласно сообщению, соответствующие сведения внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Прокуратура г.Киева напоминает, что по факту хищения средств банка "Михайловский" и доведения его до неплатежеспособности сообщено о подозрении двум бывшим руководителям указанного банка (Виктору Полищуку и Игорю Дорошенко – ИФ) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ст. 218-1 УК Украины.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 14 ноября 2016 года на своей странице в социальной сети Facebook написал, что Шевченковский районный суд г.Киева по делу о хищении средств банка "Михайловский" наложил арест на МФК "Гулливер", принадлежащий владельцу сети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" В.Полищуку.

Как сообщала руководитель отдела коммуникаций МФК Gulliver Татьяна Атаджанова, 100%-ным собственником и инвестором строительства комплекса Gulliver в Печерском районе Киева выступает ООО "Три О" (Киев).

27 декабря 2016 года Апелляционный суд Киева отменил решение Шевченковского райсуда по ходатайству прокурора г.Киева о наложении ареста на МФК Gulliver.

По данным пресс-службы "Три О", апелляционный суд, проверив доводы ходатайства прокурора по поводу наличия оснований для наложения ареста на МФК Gulliver и исследовав приложенные к нему материалы, посчитал выводы Шевченковского райсуда безосновательными.

В определении апелляционного суда говорилось, что прокурором и следователем не было предоставлено никаких доказательств в подтверждение того, что деятельность ООО "Три О" (МФК Gulliver) связана с банком "Михайловский" или ООО "Экосипан" (основной акционер банка – ИФ), а данные, которые бы указывали на незаконность таких отношений в материалах дела отсутствовали и не были предоставлены прокурором в судебном заседании.

Кроме того, отсутствовали какие-либо доводы и доказательства того, что комплекс Gulliver мог бы быть использован в качестве вещественного доказательства по делу о хищении средств банка "Михайловский".

ООО "Три О" создано в 1995 году.

Основными участниками ООО, согласно данным Единого госреестра на 17 января 2017 года, выступают ООО "Компания Мобил Вест" (40,6%, Киев), "Бадли Коаст Лимитед" (18%, Виргинские о-ва), "Подемос" (22%, Лондон, Великобритания), "Левиш Венчерз Лимитед" (9,2%, Виргинские о-ва) и "Хетибер Файненс Лимитед" (10%, Кипр).

Конечным бенефициарным собственником, согласно Единому госреестру, является Вячеслав Игнатенко.

Уставный капитал ООО "Три О" на 17 января 2017 года составляет 23,034 млн грн.