"Метинвест" в декабре выплатил по евробондам все начисленные месячные проценты и погасил $7,55 млн капитализированных

Горно-металлургическая группа "Метинвест" выплатила $16,766 млн процентного дохода по реструктуризируемым еврооблигациям с погашением в 2016-2018 гг., сообщил эмитент на веб-сайте Ирландской фондовой биржи в пятницу.

По данным группы, в рамках указанной суммы $9,214 млн процентного дохода начисленного за прошлый месяц ($2,764 млн традиционная сумма выплаты в размере 30% от начисленного и неуплаченного процентного дохода и $6,45 млн – из свободных денежных средств, превысивших оговоренный с держателями ценных бумаг уровень в $180 млн) и $7,552 млн невыплаченного и капитализированного процентного дохода за предыдущие периоды.

В целом по еврооблигациям с погашением в 2016 году выплачено $1,259 млн, по еврооблигациям-2017 – $4,318 млн, по еврооблигациям-2018 - $11,188 млн.

С учетом выплаты части капитализированных процентов номинальный объем выпуска с погашением в 2016 году сократился до $89,257 млн, с погашением в 2017 году – до $303,47 млн, с погашением в 2018 году – до $786,925 млн.

Как уточняется в сообщении, дата закрытия реестра по соответствующим начислениям – 16 декабря 2016 года.

Как сообщалось, "Метинвест" в конце декабря 2016 года обратился к держателям еврооблигаций и банкам-кредиторам, предоставившим предэкспортное финансирование, с предложением конвертировать все облигации в единый выпуск еврооблигаций, и все кредиты по предэкспортному финансированию – в одну кредитную линию.

Компания, в частности, предлагает объединить все три выпуска еврооблигаций: с погашением в 2016 году, с погашением в 2017 году и с погашением в 2018 году, в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года, а также четыре синдицированные кредитные линии по предэкспортному финансированию – в одну кредитную линию.

По состоянию на 30 ноября 2016 года общая задолженность по этим инструментам перед кредиторами составила $2,29 млрд.

Детальные условия новых евробондов, главные условия по кредитной линии по предэкспортному финансированию, а также соглашение между кредиторами доступны на сайте www.lucid-is.com/metinvestrestructuring.

Группа намерена выплатить всем кредиторам 0,75% комиссии от суммы обязательств за поддержку предложения о реструктуризации.

Собственникам ценных бумаг, которые заключат соответствующее соглашение (Lock-Up Agreement) до 16 января 2017 года, "Метинвест" готов выплатить соответствующую премию.

Кроме того, "Метинвест" сообщил, что основные условия реструктуризации по состоянию на 13 января уже поддержали держатели более 77% ценных бумаг, включая некоторых членов комитета держателей еврооблигаций.

Некоторые члены комитета банков-кредиторов, предоставившие более 84% предэкспортного финансирования, также подписали соответствующий Lock-Up Agreement.

По данным "Метинвеста" в состав комитета бондхолдеров, в том числе, входят Argentem Creek Partners LP, Ashmore Investment Management Limited, ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd. и VR Advisory Services. В состав комитета банков-кредиторов входят Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., NATIXIS и UniCredit Bank Austria AG.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".