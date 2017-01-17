Рада поддержала законопроект о принудительном выкупе и продаже акций

Верховная Рада поддержала законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах".

За соответствующий документ №2302а-д во вторник в первом чтении проголосовало 256 депутатов.

Как сообщалось, указанный проект закона предусматривает внедрение в законодательное поле Украины процедур squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций). Как ожидают авторы законопроекта, это упростит процесс преобразования псевдо-ПАО в ЧАО и улучшит условия выхода из состава акционеров владельцев миноритарных пакетов акций, обеспечив им гарантию защиты прав и возможность получить средства за акции.

Таким образом, такие общества смогут своевременно выполнить требования закона об обязательном листинге акций ПАО, который предусматривает, что все ПАО, которые к началу 2018 года не смогут соответствовать листинговым требованиям, должны будут сменить тип общества.

Кроме того, по мнению авторов, принятие законопроекта повысит привлекательность приватизационных объектов для (иностранных) инвесторов.