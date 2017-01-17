Кабмин определил Госкомтелерадио распорядителем имущества Общественного ТВ

Кабинет министров Украины определил Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины органом, осуществляющим функции по управлению имуществом публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Согласно сообщению пресс-службы правительства, решение было принято на заседании 16 января. Проект распоряжения подготовлен Госкомтелерадио во исполнение закона "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины".

В частности, в законе отмечается, что Кабмин осуществляет контроль использования и сохранности переданного Общественному ТВ имущества и может определять субъект управления этим имуществом.