"Нафтогазвыдобування" начало бурение новой скважины на Семиренковском газоконденсатном месторождении

ЧАО "Нафтогазвыдобування", входящее в "ДТЭК Нафтогаз", начало бурение новой скважины №34 на Семиренковском газоконденсатном месторождении, сообщила пресс-служба компании.

"Скважина будет наклонно-направленной, ее глубина составит 5628 метров … Работы по бурению, исследованию и испытанию скважины планируется осуществить за сравнительно короткий срок – в целом 160 суток", - говорится в сообщении.

Бурение осуществляется станком, оснащенным системой верхнего привода (Top Drive), буровыми насосами мощностью 1300 лошадиных сил и 4-х ступенчатой системой очистки. По данным компании, при выполнении работ будет применен безамбарный метод, подразумевающий полный отказ от размещения каких-либо отходов на месте проведения работ.

Как сообщалось, "ДТЭК Нафтогаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов "ДТЭК Нафтогаз" входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", ведущие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.