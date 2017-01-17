Почти 200тыс. человек заболели гриппом и ОРВИ за минувшую неделю в Украине

За период с 9 по 15 января гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Украине заболели почти 200 тыс. человек, из которых половина - дети в возрасте до 17 лет, сообщает Центр гриппа и ОРВИ "Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины".

В обнародованной во вторник на сайте Минздрава Украины оперативной информации Центра отмечается, что всего за отчетный период гриппом и ОРВИ заболели 199тыс. 684 человек. Из них госпитализированы 10 тыс. 90 человек. "Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20,2% меньше предыдущего (отчетного периода – ИФ). Специалисты связывают уменьшение заболеваемости в начале года с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях", - говорится в сообщении.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской области, наименьший – в Харьковской областях. На отчетной неделе темп прироста среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 17,1% и 23% соответственно. В 6 областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.

На прошлой неделе в Украине зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: в Черниговской, Донецкой, Запорожской, Львовской областях - по одному случаю, два - в Одесской.