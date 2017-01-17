Рада должна срочно принять закон о добыче и реализации янтаря

Народные депутаты (фракция "Блок Петра Порошенко") Борислав Розенблат и Владимир Арешонков призвали председателя Верховной Рады Андрея Парубия безотлагательно внести на рассмотрение во втором чтении проект закона "О добыче и реализации янтаря" (№1351-1).

"Нападение бандитов 16 января на жителей села Олевск, в результате которого один человек погиб, еще шесть человек получили огнестрельные ранения, является ярким свидетельством того, как уже много лет страдают жители янтарного края от беззакония и криминальных элементов. Как соавторы законопроекта о янтаре, мы уже много лет повторяем: там, где большие деньги, там большая кровь. Непринятие Верховной Радой проекта закона "О добыче и реализации янтаря" (регистрационный номер 1351-1) влечет гибель людей в Украине", - сказал Б.Розенблат на брифинге во вторник, сообщает пресс-служба БПП.

Он отметил, что государство обязано защитить людей законом и дать им легальную возможность зарабатывать себе на жизнь. "Закон решит сразу несколько проблем: экологическую (участки после разработки будут рекультивироваться), выведет из тени рынок солнечного камня посредством создания региональных бирж по его продаже и существенно наполнит бюджеты местных громад. Местным органам власти закон позволит создавать старательские артели по добыче янтаря", - подчеркнул Б.Розенблат.

В свою очередь В.Арешонков указал, что депутаты призывают глав МВД и СБУ профессионально разобраться в ситуации и дать публичную оценку того, что произошло в Олевске, найти настоящих виновников.

"Мы как народные депутаты требуем принятия закона 1351-1, который уже давно назрел, во втором чтении. Закон будет проголосован и поможет урегулировать ситуацию с незаконной добычей полезных ископаемых", - уверен он.