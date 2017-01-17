НБУ на аукционе во вторник продал $32,4 млн

Объем интервенции Национального банка Украины (НБУ) на аукционе во вторник для поддержки курса гривни при росте объема предложения с $50 млн до $100 млн сократился до $32,4 млн с $38,7 млн днем ранее, а максимальный курс продажи снизился до 27,625 грн/$ с 27,7 грн/$1, сообщил регулятор на своем сайте.

Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки на $44,6 млн (накануне – $52,7 млн) по курсу от 27,35 грн/$1 до 27,625 грн/$1 (от 27,35 грн/$1 до 27,7505 грн/$1).

Цена отсечения была установлена на уровне 27,6 грн/$1 по сравнению с 27,7 грн/$1 днем ранее, а средневзвешенный курс аукциона составил 27,6064 грн/$1 против 27,718 грн/$1 накануне.

По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 33,3% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.

Как сообщалось, после двух дней превышения предложения валюты над спросом на нее 4-5 января, в ходе которых Нацбанку удалось купить $91,6 млн, все последующие дни на рынке наблюдалось превышение спроса над предложением, которое регулятор объясняет временными факторами – сезонным спадом деловой активности и влиянием праздников.

Для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке НБУ с 6 января уже пять раз выходил на рынок, в том числе с 13 января – каждый рабочий день. Всего на этих аукционах Нацбанк продал $232,8 млн.

В последние дни 2016 года Нацбанк также выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1, днем ранее – $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, а 27 декабря – $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1.

Всего в декабре НБУ продал в ходе интервенций $234,4 млн, а купил $115 млн, тогда как в ноябре ситуация была обратная – соответственно $33,6 млн и $113,6 млн.

В январе-феврале минувшего года центробанк также интервенциями поддерживал гривню от излишнего падения: в январе продажа валюты составила $117,8 млн против покупки $43,5 млн, в феврале – соответственно $181 млн против $22,2 млн. Лишь в марте эти объемы сравнялись – $131,2 млн против $129,1 млн, а с апреля по июль Нацбанк лишь покупал валюту.

В целом за 2016 год НБУ приобрел на рынке $2,458 млрд, продав $906,1 млн, тогда как в 2015 году объем покупки ($2,047 млрд) был чуть ниже объема продажи ($2,204 млрд).