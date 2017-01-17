Глобализация мировой экономики способствует всеобщему развитию - Си Цзиньпин

Глобализация мировой экономики - насущное требование нового времени, от нее нельзя отказываться, надо научиться пользоваться ее плодами на благо народов всего мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он отметил, что человечество сегодня "живет в противоречивом мире". Мировая экономика, с одной стороны, "достигла как никогда высокого уровня развития". С другой стороны, обострились старые и появились новые вызовы: "региональные конфликты, рост террористической угрозы, проблема мигрантов".

Китайский руководитель заявил, что неверно считать, что эти проблемы вызваны глобализацией мировой экономики, как полагают некоторые аналитики. Напротив, процесс глобализации способствует мировому экономическому развитию, активизации мировой торговли и движению товаров, стимулирует обмен технологиями и достижениями научно-технического прогресса, и как результат - общему процветанию человечества.

Он признал, что "экономическая глобализация ведет к возникновению новых проблем", вызванных пока еще недостатком опыта управления ею. Надо научиться этому, "не надо бояться", подчеркнул Си Цзиньпин.

В качестве положительного примера он привел Китай, сообщив, что перед вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО) в стране были противники этого шага. Однако вступление Китая в ВТО, активное вхождение в глобальный рынок, как показала практика дальнейшего развития, доказала, что "это был правильный стратегический шаг".

В результате, сказал глава китайского государства, Китай сегодня является второй экономикой мира, а в годы мирового финансово-экономического кризиса обеспечил 30% прироста всей мировой экономики.

Коснувшись нынешних мировых экономических проблем, он отметил низкие темпы развития, отсутствие механизма управления в глобальном масштабе, неравномерность развития различных стран и регионов, торговый протекционизм и торговые войны, "в которых не может быть победителей и побежденных".

Мировые СМИ обратил внимание на то, что Си Цзиньпин стал первым главой китайского государства, принявшим участие в давосском форуме.

По мнению наблюдателей, тот факт, что ему было предоставлено право выступить первым, свидетельствует о значении и внимании, которое в мире уделяется Китаю и его вкладу в мировое экономическое развитие.