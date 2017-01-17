Минэкономразвития создает команду поддержки реформ госпредприятий, госслужбы, публичных закупок и дерегуляции

Министерство экономического развития и торговли Украины при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) создает команду по поддержке реформ, главными направлениями деятельности которой станут реформы госпредприятий, государственной службы, публичных закупок и дерегуляции, сообщается на сайте министерства.

"Специалисты команды поддержки реформ будут работать в тесной связи с соответствующими департаментами министерства и усилят их институциональную способность", - пояснила пресс-служба МЭРТ.

Согласно сообщению, министерство приглашает присоединиться к команде профессионалов из разных сфер деятельности. Так, конкурсная комиссия, состоящая из представителей Минэкономразвития и международных доноров, выберет из всех желающих кандидатов на должности директора, который будет отвечать за общую координацию и прогресс внедрения определенных реформ, старшего юриста, специалиста по коммуникациям.

Кроме того, по информации министерства, открыты должности проектного менеджера, консультантов, ответственных за реформу госпредприятий; проектного менеджера и консультанта по приватизации; проектного менеджера реформы НАК "Нафтогаз Украины". Их основными заданиями будут внедрение группирования госпредприятий, прозрачная приватизация и прозрачный процесс назначения руководителей госпредприятий, реформа НАК "Нафтогаз Украины".

В свою очередь основными заданиям проектного менеджера, консультантов, ответственных за реформу госслужбы, станут реорганизация аппарата министерства, улучшение качества работы персонала.

В состав команды также войдут проектный менеджер и консультант по вопросам дерегуляции. Они займутся обеспечением благоприятного бизнес-климата и развития малого и среднего бизнеса, упрощением экспортно-импортного законодательства. Кроме того, проектный менеджер и консультант по вопросам публичных закупок займутся усовершенствованием системы электронных закупок ProZorro и ее облегчением для пользователей, созданием централизованного органа закупок.

Как отмечается, результаты работы команды будут оцениваться по четким показателям эффективности.