"Кернел" проводит роуд-шоу выпуска дебютных еврооблигаций

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, проводит роуд-шоу для инвесторов в США и Европе относительно возможного выпуска еврооблигаций, сообщается на веб-сайте компании во вторник.

Предполагаемые еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть они будут доступны и американским инвесторам, со сроком обращения пять лет, и фиксированной ставкой купона.

Другие параметры ценных бумаг в сообщении отсутствуют.

Как сообщалось, акционеры ЧАО "Полтавский маслоэкстракционный завод - Кернел груп" во время внеочередного собрания 26 декабря 2016 года одобрили предоставление обществом поручительства по дебютным еврооблигациям Kernel Holding S.A. (Люксембург).

В решении акционеров указывается, что объем выпускаемых еврооблигаций ограничен суммой $650 млн, процентная ставка - 10% годовых, срок обращения – пять лет.

Компания также выступит поручителем по другим расходам Kernel Holding в рамках эмиссии евробондов. Предельный объем таких расходов оценен в 17,1 млн грн.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.

На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.

С ноября 2007 года акции холдинговой компании группы - Kernel Holding, обращаются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

Курс акций Kernel к 13:35 кв 17 января 2017 года на WSE снизились на 0,57% - PLN74,37 за шт.