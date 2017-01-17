ФГВФЛ на текущей неделе намерен продать активы 39 неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на текущей неделе планирует продажу активов 39 неплатежеспособных банков на общую сумму 2,461 млрд грн, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.

Согласно сообщению, в частности, 2,173 млрд грн ожидается от реализации прав требования по кредитам, 288,17 млн грн – от продажи основных средств ликвидируемых банков.

ФГВФЛ также сообщил, что на минувшей неделе сумма реализации активов ликвидируемых 27 банков составила 134,58 млн грн, в том числе 123,68 млн грн – от реализации прав требования по кредитам, 10,47 млн грн – в результате продажи основных средств банков.