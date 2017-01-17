Рада не поддержала временное снятие таможенных платежей при ввозе судов резидентами по договорам бербоут- и тайм-чартера

Верховная Рада не поддержала предложение, касающееся условий освобождения от налогообложения таможенными платежами при временном ввозе морских (речных) судов при условии, что таковые будут временно ввозиться на таможенную территорию Украины по договорам бербоут-чартера и тайм-чартера и будут использоваться на таможенной территории страны резидентами, а также срока действия таких льгот до 1 января 2022 года.

За соответствующий законопроект №2713д "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно содействия развитию судоходства в Украине) во вторник в первом чтении не проголосовало необходимое количество депутатов. Не набрало голосов и предложение о возврате документа на доработку. Таким образом, он был отклонен.

Документ также предлагает внести изменение в ст. 97 Таможенного кодекса Украины путем исключения обязательного разрешения Министерства инфраструктуры для осуществления каботажных перевозок иностранным судном.

Помимо этого, предусматривается отмена запрета, предусмотренного ч. 3 ст. 189 Таможенного кодекса Украины, при осуществлении внутренних перевозок на таможенной территории стрнаны морскими (речными) судами, помещенными в таможенный режим временного ввоза.

"Принятие проекта закона позволит законодательно урегулировать вопрос относительно осуществления каботажных перевозок иностранными судами, а также использования морских (речных) судов, временно ввозятся на таможенную территорию Украины, для внутренних перевозок в пределах территории Украины. Внесение таких изменений позволит содействовать решению вопроса относительно необходимости максимального переноса перевозок грузов с автомобильных дорог на водный транспорт, повысить качество и экологичность внутренних перевозок грузов и увеличить тоннаж флота, что может обеспечивать перевозки на внутренних водных путях Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, авторы документа отмечают, что предложенные изменения в комплексе с изменениями в Кодекс торгового мореплавания будут способствовать привлечению иностранных инвестиций в развитие судоходства Украины, что повлияет на положительный международный имидж страны, станет новой перспективой для развития внешнеэкономических отношений.