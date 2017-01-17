Продажи книг в Китае в 2016 г. выросли на 12% и достигли $10 млрд

Розничные продажи книг в Китае в 2016 году подскочили на 12,3% и достигли более 70 млрд юаней (около $10 млрд), сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Ассоциации книгоиздателей КНР.

При этом продажи в онлайн-магазинах в минувшем году повысились на 30%, а в обычных - снизились на 2,3%.

Отмечается, что продажи детских книг в Китае выросли сразу на 28,8%, и теперь данный сегмент является крупнейшим на книжном рынке с долей в 23,5%.