Экономика

12:43 17.01.2017

Продажи книг в Китае в 2016 г. выросли на 12% и достигли $10 млрд

Розничные продажи книг в Китае в 2016 году подскочили на 12,3% и достигли более 70 млрд юаней (около $10 млрд), сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Ассоциации книгоиздателей КНР.

При этом продажи в онлайн-магазинах в минувшем году повысились на 30%, а в обычных - снизились на 2,3%.

Отмечается, что продажи детских книг в Китае выросли сразу на 28,8%, и теперь данный сегмент является крупнейшим на книжном рынке с долей в 23,5%.

ВАЖНОЕ

НБУ обещал стабилизировать ситуацию на валютном рынке, колебания гривни сезонны – Гройсман

Порошенко и Си Цзиньпин договорились о проведении в 2017 году украинско-китайской межправительственной комиссии

Рада поддержала законодательное урегулирование вопроса автодорог оборонного значения

Рада приняла закон о внедрении электронного билета в гортранспорте

BAT покупает Reynolds, станет крупнейшей табачной компанией мира

ПОСЛЕДНЕЕ

ПриватБанк тестирует во Львове пилотный проект электронных билетов в гортранспорте

Фондовые индексы Японии и Австралии снизились во вторник, китайский рынок вырос

Рада не поддержала временное снятие таможенных платежей при ввозе судов резидентами по договорам бербоут- и тайм-чартера

Рада поддержала законопроект о поддержке развития судоходства и допуска судов под флаг Украины

Госавиаслужба подписала договоренность о сходимости систем сертификации с Еврокомиссией

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Прокурорская проверка
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА