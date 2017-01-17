Экономика

12:38 17.01.2017

Госавиаслужба подписала договоренность о сходимости систем сертификации с Еврокомиссией

Государственная авиационная служба Украины и Европейская Комиссия подписали договоренность о сходимости систем сертификации.

Как сообщила пресс-служба украинского ведомства, указанный документ подписал 16 января председатель Госавиаслужбы Александр Бильчук в ходе встречи с делегацией ЕК под председательством генерального директора по вопросам мобильности и транспорта Хенрика Хололея.

Документ предусматривает продолжение в ближайшие пять лет совместной работы по достижению сходимости систем сертификации в сферах первичной летной годности, поддержания летной годности и технического обслуживания авиатехники и ее компонентов. Госавиаслужба подготовит сравнение регуляторных и процедурных требований сторон и отобразит любые имеющиеся различия, определит меры для достижения совпадений и даты внедрения.

Ранее, в 2013 году, Украина взяла на себя обязательства завершить проработку международной договоренности относительно сходимости систем сертификации, чтобы подписать этот документ вместе с Соглашением о совместном авиационном пространстве. В ноябре 2016 года проект договоренности был окончательно согласован, принято решение о его подписании отдельно от соглашения о САП.

"Подписание рабочей договоренности сегодня – знак того, что стремление украинской авиации соответствовать европейским стандартам не остановить. Мы будем играть по одним правилам, а это означает, что украинская авиационная техника будет понятной для европейских эксплуатантов. В то же время мы заботимся о принципиальных интересах авиастроительной промышленности Украины. Рабочая договоренность не повредит действующим промышленным стандартам Украины в производстве воздушных судов и их компонентов, которые не охвачены положениями соглашения о САП", – подчеркнул А.Бильчук.

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