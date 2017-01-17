Экономика

12:25 17.01.2017

Порошенко и Си Цзиньпин договорились о проведении в 2017 году украинско-китайской межправительственной комиссии

Президент Украины Петр Порошенко и китайский лидер Си Цзиньпин договорились о проведении в 2017 году заседания украинско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Главы двух государств высказались за активизацию экономического сотрудничества между Украиной и КНР. Было договорено провести в 2017 году заседание украинско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству", - сообщила пресс-служба по итогам переговоров лидеров двух стран в Давосе.

Стороны также договорились продолжать взаимодействие двух стран для поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совбеза ООН.

"Президент Украины отметил, что Украина заинтересована принимать активное участие в реализации инициативы Китая "Один пояс, один путь" и имеет для этого значительный потенциал. Глава КНР пригласил украинскую делегацию принять участие в этом форуме", - сказано в сообщении.

Согласно информации, стороны договорились активизировать политический диалог на наивысшем уровне, а также обменяться визитами, сроки которых будут согласованы дипканалами.

Как сообщалось, во вторник П.Порошенко прибыл в Швейцарию, где будет участвовать в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос.

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