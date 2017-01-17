Киев надеется, что Пекин будет содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе

Украинская сторона надеется, что Китай будет содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба президента.

"Глава украинского государства высказал надежду, что Китай будет содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе и прекращению российской агрессии против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины включительно с Крымом", - сообщает пресс-служба по итогам встречи президента Петра Порошенко с главой КНР Си Цзиньпином.

Согласно сообщению, Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Как сообщалось, во вторник П.Порошенко прибыл в Швейцарию, где будет участвовать в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос.