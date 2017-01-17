Кабмин утвердил среди приоритетов инновационной деятельности на 2017-2021гг. внедрение интернета вещей, квантовых вычислений и ЗD-прототипирования

Кабинет министров Украины утвердил перечень среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности общегосударственного уровня на 2017-2021 годы.

Согласно дополнению к постановлению правительства от 28 декабря 2016 года №1056, его принятие обеспечит реализацию направлений инновационной деятельности, создаст основу для формирования среднесрочных приоритетных направлений отраслевого уровня.

Документ предусматривает различные направления инновационной деятельности. В частности, это сфера освоение новых технологий транспортировки энергии, внедрение энергоэффективных, ресурсосберегающих технологий, освоение альтернативных источников энергии.

Среди приоритетов также разработка агрегатов и систем нового поколения для скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта, создание новых поколений техники и технологий в авиа-, судо- и ракетно-космической отрасли, а также развитие систем навигации и управления авиационной, корабельной и ракетной техникой.

Планируется освоить новые технологии производства материалов, их обработки и соединения, создание индустрии наноматериалов и нанотехнологий.

Кабмин также предлагает обратить внимание на вопросы охраны окружающей среды. В частности, планируется применение технологий замкнутого цикла, технологий очистки, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.

В сфере современных информационных, коммуникационных технологий и робототехники, в частности, планируется внедрить новейшие технологии защиты информации в телекоммуникационных и информационных системах, разработать и стандартизировать технологии связи пятого поколения - 5G, а также сосредоточится на развитии и внедрении систем искусственного интеллекта.