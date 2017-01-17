Экономика

12:15 17.01.2017

Центральный депозитарий пересмотрел тарифную политику и снизил тариф на хранение иностранных ЦБ

Наблюдательный совет Национального депозитария Украины (НДУ, Центральный депозитарий) поддержал предложение правление о пересмотре учета и стоимости предоставляемых услуг, сообщается на веб-сайте Центрального депозитария.

Согласно сообщению, изменения вступают в силу 7 февраля 2017 года.

Основные изменения в тарификации заключаются в группировании услуг.

"Тарифы для эмитентов реорганизованы в отдельные тарифные пакеты, в связи с чем, отменено много мелких тарифов на отдельные операции. Эти операции теперь доступны эмитента в рамках обслуживания выпуска, стоимость которого не меняется. Кроме того, оптимизирован подход к тарификации формирования реестра - можно сказать, что он стал более справедливым для эмитентов с небольшим количеством акционеров", - приведены в сообщении комментарии председателя правления НДУ Миндаугаса Бакаса.

Помимо этого, изменения предполагают, что стоимость "электронного" реестра стала дешевле "бумажного".

Как полагают в НДУ, это будет стимулировать использование эмитентами электронного документооборота в коммуникациях с Центральным депозитарием, и в целом способствует росту объемов операций с ценными бумагами.

НДУ также указывает, что по оценкам некоторых его клиентов, использование электронного документооборота может удешевить обслуживание на 5-7% в зависимости от вида и частоты использования той или иной услуги Центрального депозитария.

Изменения также касаются тарифов на сопровождение международных операций с ценными бумагами. В частности, тариф на хранение ценных бумаг, размещенных за пределами Украины, который является одним из основных при осуществлении международных операций, был снижен в несколько раз. Таким образом, НДУ рассчитывает сделать более доступной работу с этими ценными бумагами.

Соответствующему решению способствовало постановление Национального банка Украины №406, согласно которому у банков появилась возможность инвестировать в иностранной валюте в высоколиквидные иностранные долговые инструменты с высоким кредитным рейтингом, без получения индивидуальной лицензии на осуществление инвестиций за границу.

НДУ напоминает, что Центральный депозитарий, через установленные корреспондентские связи, обеспечивает учет иностранных ценных бумаг на счетах клиентов.

ВАЖНОЕ

НБУ обещал стабилизировать ситуацию на валютном рынке, колебания гривни сезонны – Гройсман

Порошенко и Си Цзиньпин договорились о проведении в 2017 году украинско-китайской межправительственной комиссии

Рада поддержала законодательное урегулирование вопроса автодорог оборонного значения

Рада приняла закон о внедрении электронного билета в гортранспорте

BAT покупает Reynolds, станет крупнейшей табачной компанией мира

ПОСЛЕДНЕЕ

ПриватБанк тестирует во Львове пилотный проект электронных билетов в гортранспорте

Фондовые индексы Японии и Австралии снизились во вторник, китайский рынок вырос

Рада не поддержала временное снятие таможенных платежей при ввозе судов резидентами по договорам бербоут- и тайм-чартера

Рада поддержала законопроект о поддержке развития судоходства и допуска судов под флаг Украины

Продажи книг в Китае в 2016 г. выросли на 12% и достигли $10 млрд

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Орлова и Александров
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА