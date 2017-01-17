Центральный депозитарий пересмотрел тарифную политику и снизил тариф на хранение иностранных ЦБ

Наблюдательный совет Национального депозитария Украины (НДУ, Центральный депозитарий) поддержал предложение правление о пересмотре учета и стоимости предоставляемых услуг, сообщается на веб-сайте Центрального депозитария.

Согласно сообщению, изменения вступают в силу 7 февраля 2017 года.

Основные изменения в тарификации заключаются в группировании услуг.

"Тарифы для эмитентов реорганизованы в отдельные тарифные пакеты, в связи с чем, отменено много мелких тарифов на отдельные операции. Эти операции теперь доступны эмитента в рамках обслуживания выпуска, стоимость которого не меняется. Кроме того, оптимизирован подход к тарификации формирования реестра - можно сказать, что он стал более справедливым для эмитентов с небольшим количеством акционеров", - приведены в сообщении комментарии председателя правления НДУ Миндаугаса Бакаса.

Помимо этого, изменения предполагают, что стоимость "электронного" реестра стала дешевле "бумажного".

Как полагают в НДУ, это будет стимулировать использование эмитентами электронного документооборота в коммуникациях с Центральным депозитарием, и в целом способствует росту объемов операций с ценными бумагами.

НДУ также указывает, что по оценкам некоторых его клиентов, использование электронного документооборота может удешевить обслуживание на 5-7% в зависимости от вида и частоты использования той или иной услуги Центрального депозитария.

Изменения также касаются тарифов на сопровождение международных операций с ценными бумагами. В частности, тариф на хранение ценных бумаг, размещенных за пределами Украины, который является одним из основных при осуществлении международных операций, был снижен в несколько раз. Таким образом, НДУ рассчитывает сделать более доступной работу с этими ценными бумагами.

Соответствующему решению способствовало постановление Национального банка Украины №406, согласно которому у банков появилась возможность инвестировать в иностранной валюте в высоколиквидные иностранные долговые инструменты с высоким кредитным рейтингом, без получения индивидуальной лицензии на осуществление инвестиций за границу.

НДУ напоминает, что Центральный депозитарий, через установленные корреспондентские связи, обеспечивает учет иностранных ценных бумаг на счетах клиентов.