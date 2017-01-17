Порошенко в Давосе проводит переговоры с председателем КНР

Переговоры между президентом Украины Петром Порошенко и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином проходят во вторник в Давосе (Швейцария), сообщает пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент проводит переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином", - написал С.Цеголко в микроблоге в Twitter.

Как сообщалось, во вторник П.Порошенко прибыл в Швейцарию, где будет участвовать в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос.