Фондовые индексы Европы снижаются во вторник в ожидании выступления британского премьера

Европейские фондовые индексы снижаются во вторник, участники рынка ждут выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о позиции Лондона на переговорах о выходе из ЕС (Brexit), а также заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг.

Кроме того, инвесторов встревожили заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что примеру Британии могут последовать и другие страны ЕС.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился к 11:14 кв на 0,4%, до 361,54 пункта, после снижения на 0,8% в понедельник, которое было самым значительным с ноября. Падение во вторник возглавляют акции банковских и промышленных компаний.

Индекс 50 крупнейших предприятий еврозоны Stoxx 50 потерял почти 0,5%, как и французский CAC 40, британский FTSE 100 снизился на 0,3%, германский DAX - на 0,6%. Между тем Итальянский FTSE MIB вырос на 0,3%.

Речь Т.Мэй в Ланкастер-хаусе, который занимает британское министерство иностранных дел и по делам Содружества, запланирована на 11:45 по Лондону (14:45 мск). Как ожидается, британский премьер изложит план Brexit из 12 пунктов.

Великобритания, как считают участники рынка, намерена восстановить полный контроль над вопросами иммиграции, что будет означать выход страны из единого европейского рынка и так называемый "жесткий Brexit".

Несмотря на беспокойство в связи с Brexit, отношение к европейским акциям улучшается, свидетельствуют данные опроса фондовых менеджеров, проведенного Bank of America-Merrill Lynch.

Риски рецессии в Великобритании в ближайшие 12 месяцев снизились до уровней, наблюдавшихся до июньского референдума о Brexit: экономисты оценивают такую вероятность в 20% против 30% в декабре и рекордных 50% в августе.

Продажи автомобилей в ЕС выросли в 2016 году до максимума за девять лет, в декабре подъем составил 3% в годовом выражении.

Рыночная стоимость Rolls-Royce подскочила на 5,5%. Британский машиностроительный холдинг согласовал выплату 671 млн фунтов стерлингов (свыше $800 млн) регуляторам Бразилии, Великобритании и США в рамках урегулирования коррупционного дела.

Котировки ценных бумаг авиаперевозчика Deutsche Lufthansa выросли на 3,8% на сообщениях о том, что Etihad Airways может купить от 30% до 40% акций компании.

Цена бумаг Rio Tinto опустилась на 1,3% на торгах в Лондоне после публикации данных о добыче.

Курс акций British American Tobacco (BAT) снизился на 0,3%. BAT покупает Reynolds за $49,4 млрд, что позволит ей стать крупнейшей табачной компанией мира.

Капитализация Deutsche Bank выросла на 0,4% на слухах о том, что банк отка