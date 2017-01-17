НБУ вновь объявил аукцион по продаже до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ), с целью сглаживания ситуативного ограниченного предложения валюты, во вторник вновь объявил аукцион по продаже валюты, увеличив предложение до $100 млн с $50 млн, сообщается на веб-сайте центробанка.

Конкурентные заявки принимаются до 11:30 кв.

По словам заместителя главы НБУ Олега Чурия, которые приведены в сообщении, возникшая ситуация с ограниченным предложением связана, прежде всего, с выходным в США 16 января по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга.

"Отсутствие поступлений валютной выручки на счета украинских банков днем ранее повлияло на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня", - пояснил он.

Кроме того, добавил О.Чурий, актуальными остаются и другие факторы, о которых ранее сообщал Национальный банк, в том числе - сезонный спад деловой активности, преимущественно в агросекторе, что отражается на сокращении поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров.

Предложение валюты на межбанковском рынке продолжает ограничивать также наличие значительной гривневой ликвидности у компаний-экспортеров, которые в декабре 2016 года получили возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) на 16 млрд. грн.

Учитывая сохранение указанных факторов, отмечает О.Чурий, Нацбанк продолжает сохранять присутствие на межбанковском валютном рынке. Центробанк также расширил перечень инструментов, дебютировав на прошлой неделе с интервенцией на сумму до $10 млн в форме запроса относительно наилучшего курса, которая подтвердила свою эффективность.

НБУ также указывает, что с начала 2017 года во время аукционов осуществил чистую продажу иностранной валюты на сумму $108,8 млн, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривни.

Как сообщалось, НБУ на аукционе 16 января продал $38,7 млн по курсу до 27,7 грн/$1, что удовлетворило 73,4% заявленного спроса. На аукцион были поданы заявки на $52,7 млн по курсу от 27,35 грн/$1 до 27,7505 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 27,7 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 27,718 грн/$1.