Рада поддержала обновление норм безопасности гражданской авиации в рамках международных стандартов

Верховная Рада поддержала законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно приведения их в соответствие с законодательством Европейского Союза в сфере перевозки опасных грузов".

За принятие указанного документа №4644 в первом чтении проголосовали во вторник 236 депутатов.

Представляя документ, министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил наличие значительного риска аварийных случаев при перевозке опасных грузов, в связи с чем необходимо привести меры безопасности по отношению к таким грузам к европейскому уровню.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает внесение изменений в законы "О перевозке опасных грузов", "О транспорте", "Об автомобильном транспорте" с целью приведения их в соответствие с требованиями международных договоров Украины в сфере перевозки опасных грузов и Директивы 2008/68/ЕС.

"С целью обеспечения надлежащего уровня безопасности во время перевозки опасных грузов автомобильным, железнодорожным и речным транспортом следует привести условия перевозки опасных грузов к европейскому уровню путем пересмотра национального законодательства в этой сфере, в частности, относительно наличия и соответствия норм относительно функций, обязанностей и ответственности уполномоченного по вопросам безопасности перевозки опасных грузов (консультанта, советника) и других участников процесса перевозки опасных грузов, а также в отношении операций загрузки/разгрузки, перегрузки, взаимодействия с другими видами транспорта, обеспечение транспортной отрасли квалифицированным персоналом, использование подвижного состава с повышенным уровнем безопасности к конструкции", - отмечается в пояснительной записке.