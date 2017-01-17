ОККО в 2016г увеличило количество газовых модулей на своих АЗК почти на треть

Сеть "ОККО" в 2016 году увеличила количество газовых модулей на своих действующих или новых автозаправочных комплексах (АЗК) почти на треть (на 50 ед.) – до 210 ед.

По данным пресс-службы сети, в декабре заработали 11 новых газовых модулей. Кроме того, в прошлом году также начали работу три автономные газозаправочные станции.

В расширение своей газозаправочной инфраструктуры в течение 2016 года "ОККО" инвестировала более 100 млн грн.

"По объемам потребления газа автомобильным транспортом Украина уже является одним из лидеров в Европе. Рынок этого топлива продолжает динамично развиваться, а, значит, нуждается в новой инфраструктуре, новых пунктах сбыта. Ориентируясь на запросы клиентов, наша сеть создает для водителей максимально выгодные возможности, чтобы каждый мог заправиться газом быстро, безопасно, на наиболее удобном для себя маршруте", - отметил руководитель департамента развития сети АЗК "ОККО" Назар Турхан.

В состав концерна "Галнафтогаз", управляющего одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, входит около 400 АЗК под брендом "ОККО".

Мажоритарным акционером концерна является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.