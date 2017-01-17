Фунт опускался до минимума за 32 года в ожидании выступления Мэй по Brexit

Курс фунта стерлингов к доллару США опустился до минимума за 31 год в ожидании выступления британского премьера Терезы Мэй о позиции Лондона на переговорах о выходе из ЕС (Brexit), прежде чем отыграть падение, пишет The Wall Street Journal.

К 10:45 кв фунт стоил $1,2119 (+0,6%), однако ранее в ходе торгов его курс падал до $1,2018 - самой низкой отметки с апреля 1985 года.

Великобритания, как считают участники рынка, намерена восстановить полный контроль над вопросами иммиграции, что будет означать выход страны из единого европейского рынка и так называемый "жесткий Brexit".

"Мы, находясь за пределами Евросоюза, сможем контролировать иммиграцию, сможем устанавливать правила для людей, приезжающих в Великобританию из других стран ЕС", - заявила Т.Мэй недавно в интервью Sky News, ставшем для нее первым в 2017 году.

"В рамках переговоров по Brexit мы будем работать, чтобы заключить как можно более благоприятное соглашение в плане торговых отношений Великобритании с Евросоюзом", - сказала Т.Мэй. По ее словам, Великобритания не заинтересована в сохранении "остатков членства в ЕС".

Т.Мэй подтвердила, что Великобритания введет в действие статью 50 Лиссабонского договора (формально запускающую процедуру Brexit) до конца марта текущего года.

ЕС не позволит Великобритании сохранить доступ к единому европейскому рынку на прежних условиях после Brexit с учетом жесткой позиции Т.Мэй по вопросам контроля иммиграции и свободы от юрисдикции Европейского суда. Единый европейский рынок предусматривает использование государствами общих правил торговли товарами и услугами, а также способствует свободному движению денежных и трудовых ресурсов между странами.